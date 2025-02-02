Новые подробности страшной авиакатастрофы в небе над Вашингтоном. Напомним, самолет компании American Airlines заходил на посадку, когда в него врезался вертолет армии США. Оба воздушных судна упали в реку.

По сообщения Wall Street Journal, военный вертолет использовался как такси для VIP-персон. Уточняется, что подразделение Минобороны США помогало политикам и военным чиновникам избегать пробок на перегруженных улицах города.