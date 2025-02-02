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Новые подробности страшной авиакатастрофы в небе над Вашингтоном
Новые подробности страшной авиакатастрофы в небе над Вашингтоном. Напомним, самолет компании American Airlines заходил на посадку, когда в него врезался вертолет армии США. Оба воздушных судна упали в реку.
По сообщения Wall Street Journal, военный вертолет использовался как такси для VIP-персон. Уточняется, что подразделение Минобороны США помогало политикам и военным чиновникам избегать пробок на перегруженных улицах города.
Также стало известно, что пилот, управлявший самолетом, в последнюю секунду пытался маневром уйти от столкновения. Член правления Национального совета по безопасности США отметил: "В какой-то момент, очень близко к столкновению, произошло небольшое изменение высоты тона, повышение высоты тона".