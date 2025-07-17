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Новым премьер-министром Украины назначена Юлия Свириденко

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Фото РИА Новости

На должность нового премьер-министра Украины Верховная рада утвердила Юлию Свириденко. Об этом сообщает информационное агентство УНН, пишет БЕЛТА.

Шмыгаль стал министром обороны Украины после отставки с поста премьера

За назначение Свириденко проголосовали 262 депутата.

16 июля Верховная рада большинством голосов поддержала отставку Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. Его увольнение означает автоматическую отставку всего Кабмина.

Юлия Свириденко родилась в Чернигове 25 декабря 1985 года. До сегодняшнего назначения была министром экономики и первым вице-премьером Украины.

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