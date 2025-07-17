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Новым премьер-министром Украины назначена Юлия Свириденко
Автор:Редакция news.by
На должность нового премьер-министра Украины Верховная рада утвердила Юлию Свириденко. Об этом сообщает информационное агентство УНН, пишет БЕЛТА.
За назначение Свириденко проголосовали 262 депутата.
16 июля Верховная рада большинством голосов поддержала отставку Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. Его увольнение означает автоматическую отставку всего Кабмина.
Юлия Свириденко родилась в Чернигове 25 декабря 1985 года. До сегодняшнего назначения была министром экономики и первым вице-премьером Украины.