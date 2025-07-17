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Шмыгаль стал министром обороны Украины после отставки с поста премьера

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Фото: РИА Новости

Бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля назначили министром обороны Украины. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на информагентство УНН.

Новым премьер-министром Украины назначена Юлия Свириденко

Решение поддержали 267 депутатов.

Кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны накануне внес Владимир Зеленский. Минобороны Украины ранее возглавлял Рустем Умеров.

Вместе с этим сегодня Рада проголосовала за назначение премьер-министром Украины Юлии Свириденко, которая занимала в прошлом правительстве пост первого вице-премьера - министра экономики. Парламент также утвердил новый состав правительства.

Ранее Верховная рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины, что по закону влечет за собой отставку всего правительства.

Украина