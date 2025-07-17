Шмыгаль стал министром обороны Украины после отставки с поста премьера

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Бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля назначили министром обороны Украины. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на информагентство УНН.

Решение поддержали 267 депутатов.

Кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны накануне внес Владимир Зеленский. Минобороны Украины ранее возглавлял Рустем Умеров.

Вместе с этим сегодня Рада проголосовала за назначение премьер-министром Украины Юлии Свириденко, которая занимала в прошлом правительстве пост первого вице-премьера - министра экономики. Парламент также утвердил новый состав правительства.