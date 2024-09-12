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О борьбе за еду - в "Понятной политике"

Почему XXI век называют эпохой катаклизмов, как это влияет на аграрную сферу? Где стихия уничтожает почти весь урожай, как климатические шоки ставят миллионы на грань выживания.

Статистика растущего голода и масштабы глобальных потерь, а также пахотные земли на вес золота. В "Понятной политике" - о борьбе за еду. Смотрите 23 сентября после "Панорамы".

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