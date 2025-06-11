О торговом противостоянии КНР и США - в рубрике "Таблица Менделевой"

Представители США и Китая на переговорах в Лондоне согласовали план реализации договоренностей о частичном снятии ограничений в двусторонней торговле. Теперь согласованный сторонами план будет представлен на утверждение председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Дональду Трампу.

Торговое противостояние - всегда рискованная затея. Это упущенные выгоды, высокие издержки и конец эпохи глобализма. Кто подсчитывает убытки и стоит ли ждать отмены тарифов? Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам в "Таблице Менделевой".

Большое видится на расстоянии, но уже понятно, что размер ущерба от торговой войны, развязанной Вашингтоном, будет значительным. CNN опубликовал список компаний, собирающихся поднять цены из-за пошлин президента США Дональда Трампа, среди них Walmart, электроника Best Buy. Подорожают некоторые категории товаров для дома Procter & Gamble, продукция Adidas и игрушки Mattel, среди которых находится Barbie.

Отдельного внимания заслуживает автопром. В компании Ford спрогнозировали рост цен на 1,5 % во второй половине 2025-го. А в Subaru объяснили подорожание необходимостью "компенсировать возросшие издержки". Еще есть непредвиденные обстоятельства. Увеличивая размер пошлин, Белый дом рассчитывал на завлечение производств обратно в Штаты.

Дональд Трамп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1568a49c-6991-457a-8e17-e91a983ae4cc/conversions/c0e2c866-7b97-4f97-994c-2ab6d5c85591-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1568a49c-6991-457a-8e17-e91a983ae4cc/conversions/c0e2c866-7b97-4f97-994c-2ab6d5c85591-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1568a49c-6991-457a-8e17-e91a983ae4cc/conversions/c0e2c866-7b97-4f97-994c-2ab6d5c85591-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1568a49c-6991-457a-8e17-e91a983ae4cc/conversions/c0e2c866-7b97-4f97-994c-2ab6d5c85591-xl-___webp_1920.webp 1920w Дональд Трамп

Дональд Трамп, президент США:

"У нас была американская мечта, о которой говорят все реже. Мы говорили о ней 4 года назад, также говорим сейчас. На протяжении десятилетий вам о ней не напоминали. Нашу страну и ее налогоплательщиков обворовывали более 50 лет. Но это больше не произойдет".

Но американский автопром напротив начал обсуждать перенос части своих предприятий из Соединенных Штатов в Китай. По данным The Wall Street Journal, причина кроется в нехватке редкоземельных металлов. 90 % мировых поставок этих элементов совершает Китай. Редкоземельные магниты широко применяются в производстве от смартфонов до истребителей F-35. Но еще в апреле в условиях торговой войны США власти КНР приняли решение о приостановке экспорта. В том месяце оборот Пекина и Вашингтона рухнул на 20 %.

Линь Цзянь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3556b3b7-8a56-4292-b967-ad5b010a493a/conversions/30105ae5-8ac6-4fbc-85d7-fa02bb5a7a77-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3556b3b7-8a56-4292-b967-ad5b010a493a/conversions/30105ae5-8ac6-4fbc-85d7-fa02bb5a7a77-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3556b3b7-8a56-4292-b967-ad5b010a493a/conversions/30105ae5-8ac6-4fbc-85d7-fa02bb5a7a77-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3556b3b7-8a56-4292-b967-ad5b010a493a/conversions/30105ae5-8ac6-4fbc-85d7-fa02bb5a7a77-xl-___webp_1920.webp 1920w Линь Цзянь

Линь Цзянь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР:

"Американская сторона должна придерживаться принципа честной конкуренции на рынке. Она должна прекратить политизировать экономические торговые вопросы и обеспечить честную, справедливую, недискриминационную деловую среду для предприятий всех стран, включая китайские предприятия. Китайская сторона примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий".

Даже временное ослабление пошлин может оказать лишь ограниченный эффект, но и его не предвидится. США дополнительно ввели некоторые дискриминационные ограничительные меры в отношении Китая, серьезно подрывая консенсус, достигнутый по итогам двусторонних переговоров по торгово-экономическим вопросам в Женеве. В Китае сатирические видеоролики на эту тему заполонили соцсети.