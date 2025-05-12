Обострение отношений. Венгрия отменила переговоры с Украиной из-за шпионского скандала

Венгрия отменила запланированные переговоры с Украиной по вопросу о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье из-за шпионского скандала.



9 мая СБУ объявила о задержании двух человек, обвинив их в работе на военную разведку Венгрии. После этого Венгрия выслала двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в украинском посольстве в Будапеште, а Украина ответила высылкой двух венгерских дипломатов из Киева.



В МИД Венгрии заявили, что действия украинских властей "ставят под сомнение искренность намерений урегулировать открытые вопросы".