Обратный эффект. Эксперт рассказал, чем для Риги обернутся запреты на поездки Беларусь

Попытки латвийского правительства препятствовать поездкам своего населения в Беларусь будут иметь обратный эффект.

Таким мнением с телеканалом "Первый информационный" поделился научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов. Он отметил, что в ближайшее время поток туристов из Латвии в Беларусь увеличится.

Руслан Панкратов не сомневается, что закон, запрещающий пассажирские перевозки в Беларусь и Россию, будет принят: "Раз он направлен против людей, против нашей дружбы, созидания, развития, значит он будет принят. Потому что другой политики у стран Прибалтики не существует".

Но каких-либо больших проблем для белорусов это не принесет, уверен эксперт.

Руслан Панкратов: