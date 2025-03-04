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Обратный эффект. Эксперт рассказал, чем для Риги обернутся запреты на поездки Беларусь
Попытки латвийского правительства препятствовать поездкам своего населения в Беларусь будут иметь обратный эффект.
Таким мнением с телеканалом "Первый информационный" поделился научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов. Он отметил, что в ближайшее время поток туристов из Латвии в Беларусь увеличится.
Руслан Панкратов не сомневается, что закон, запрещающий пассажирские перевозки в Беларусь и Россию, будет принят: "Раз он направлен против людей, против нашей дружбы, созидания, развития, значит он будет принят. Потому что другой политики у стран Прибалтики не существует".
Но каких-либо больших проблем для белорусов это не принесет, уверен эксперт.
Руслан Панкратов:
"Его могут ввести, но обременение это касается только латвийских компаний, которые или закроются, или сократят свою работу и принесут некие неудобства белорусским компаниям. Но вопрос только о некоем неудобстве - больше ничего. Существует интернет. Существуют некие договоренности, будут какие-то гарантии. Никто бизнес не нарушит, люди как ездят, так и будут ездить. Более того, я вам хочу сказать, что человеческая психология так устроена, что как только что-то запрещают, очень хочется".