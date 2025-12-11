Общенациональная забастовка охватила Португалию. Сутки страна была практически парализована: не ходил транспорт, были отменены многие авиарейсы, закрыты госучреждения, школы и даже большинство больниц.

Участие в стачке приняли миллионы граждан страны. Они требовали от властей изменения экономической политики и увеличения социальных выплат. Власти не ответили на требования граждан, поэтому профсоюзы уже готовятся к новой акции.