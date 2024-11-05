3.35 RUB
3.48 USD
3.66 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Общенациональная забастовка во Франции: работники госсектора недовольны низкими зарплатами
Во Франции обостряется политико-экономический кризис.
Накануне в стране бастовали работники госсектора - они недовольны низкими зарплатами и регулярными увольнениями. С их точки зрения, бюджет Франции будущего года - это катастрофа.
Общенациональная забастовка прокатилась по стране точно в тот самый день, когда ушел в отставку кабинет Барнье - в среду, 4 декабря, ему был вынесен парламентом вотум недоверия. На это событие немедленно отреагировали международные агентства: Moody's установило для страны негативный кредитный рейтинг. Во Франции ширятся слухи, будто власти рассматривают возможность замораживания вкладов населения и даже объявления дефолта.
С экстренным обращением к гражданам выступил президент Макрон и пообещал в ближайшие дни назвать имя нового премьера, а также обвинил правых и левых в сговоре, который грозит разрушить государство.
Президент
Все
Лукашенко о России: Мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа и нефтепродуктов
Лукашенко обозначил главные стратегические направления развития Союзного государства
Лукашенко заявил, что в союзной "двойке" Беларусь и Россия смогли полно реализовать свой потенциал
Лукашенко: При санкционном давлении Беларусь и Россия не просто выстояли, а стали сильнее
Политика
Все
Общество
Все
Союзному государству - 25 лет. О важности Союза рассказал Дмитрий Швайба
Профсоюзы Беларуси мониторят температурный режим на рабочих местах
Останки не менее 300 человек обнаружены в захоронении времен ВОВ в Могилеве
Белорусские правоохранители и полиция Дубая намерены укреплять взаимодействие в сфере медобеспечения
В мире
Все
Лавров: У нас нет намерения уничтожать украинский народ
Лавров о Трампе: Он весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски
Есть ли каналы связи между Россией и США, ответил Лавров
Лавров о Западе: Мы готовы направить дополнительные "сообщения", если не сделают необходимых выводов
Регионы
Все
Происшествия
Все