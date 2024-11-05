Общенациональная забастовка во Франции: работники госсектора недовольны низкими зарплатами

Во Франции обостряется политико-экономический кризис.

Накануне в стране бастовали работники госсектора - они недовольны низкими зарплатами и регулярными увольнениями. С их точки зрения, бюджет Франции будущего года - это катастрофа.

Общенациональная забастовка прокатилась по стране точно в тот самый день, когда ушел в отставку кабинет Барнье - в среду, 4 декабря, ему был вынесен парламентом вотум недоверия. На это событие немедленно отреагировали международные агентства: Moody's установило для страны негативный кредитный рейтинг. Во Франции ширятся слухи, будто власти рассматривают возможность замораживания вкладов населения и даже объявления дефолта.