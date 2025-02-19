"Очень хорошие". Трамп дал оценку переговорам в Эр-Рияде

Переговоры Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии продолжают обсуждать в международных СМИ. Встреч России и США на высоком уровне не было около трех лет.

Хозяин Белого дома охарактеризовал переговоры как "очень хорошие", подчеркнув, что после встречи в Эр-Рияде стал "намного более уверен" в достижимости сделки по урегулированию ситуации в Украине. Трамп также поддержал необходимость проведения выборов в "незалежной".

Дональд Трамп, президент США:

"В Украине сложилась такая ситуация, что там не было выборов. В Украине введено военное положение, а у Зеленского, я должен это сказать, рейтинг упал до 4 %. Страна разлетелась вдребезги. Большинство зданий разрушено. Там есть города, которые полностью разрушены. Украина сейчас выглядит как место для массового сноса зданий. Разве украинцы бы не сказали сейчас: "Вы знаете, у нас уже давно не было выборов"? Дело не в России, это то, что исходит от меня, а также от многих других стран".

В то же время Трамп заявил, что поддерживает ввод в Украину европейских военных, но американских военнослужащих там не будет. И потребовал от Зеленского отчитаться об американских средствах, потраченных Киевом.

Дональд Трамп, президент США:

"Они должны заплатить по счетам. Они должны выяснить, на что были потрачены деньги. Сам Зеленский сказал на прошлой неделе, что он не знает, куда делась половина денег, которые мы ему дали. Думаю, мы дали им 350 млрд долларов, ну, пусть будет чуть меньше. Все равно это много".

Глава Белого дома подчеркнул, что следует уравнять количество помощи Киеву, поскольку Европа выделила около 100 млрд, а США - более 300 млрд. Но Киеву все же придется "выплачивать репарации". Ранее Трамп намекнул Зеленскому о необходимости дать что-то взамен денег. Позже заявил, что тот предварительно согласился передать ресурсы на сумму около 500 млрд долларов. Помимо прочего, во время подписания новых указов Трамп заявил журналистам, что его встреча с Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.