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Один из богатейших людей в Норвегии Вигнер Линдал Олайсен погиб в ДТП в Польше
Один из богатейших людей Норвегии Вигнер Линдал Олайсен погиб в аварии, сообщают РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.
"Один из самых богатых норвежцев, магнат норвежской рыбной промышленности Олайсен погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше", - говорится в сообщении.
По данным RMF FM, автомобиль марки "Ягуар", в котором Олайсен ехал по дороге между населенными пунктами Гора Кальвария и Колбель в Мазовецком воеводстве, по неизвестной пока причине врезался в дерево. При этом польская полиция рассказала о гибели двух человек, их имена не называют.
42-летний Олайсен был совладельцем компании Nova Sea, основанной его отцом в 1972 году, специализирующейся на выращивании и переработке лосося. В начале 2025 года он продал долю в фирме крупнейшему в мире производителю лосося - норвежскому концерну Mowi, получив около 750 млн долларов.