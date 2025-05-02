Один из богатейших людей в Норвегии Вигнер Линдал Олайсен погиб в ДТП в Польше

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Один из богатейших людей Норвегии Вигнер Линдал Олайсен погиб в аварии, сообщают РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

"Один из самых богатых норвежцев, магнат норвежской рыбной промышленности Олайсен погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше", - говорится в сообщении.

По данным RMF FM, автомобиль марки "Ягуар", в котором Олайсен ехал по дороге между населенными пунктами Гора Кальвария и Колбель в Мазовецком воеводстве, по неизвестной пока причине врезался в дерево. При этом польская полиция рассказала о гибели двух человек, их имена не называют.