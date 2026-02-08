Согласие дали Демократическая Республика Конго, Ангола и Намибия после того, как Лондон пригрозил им ввести полный запрет на выдачу виз, который коснется в том числе дипломатов и политиков.



Теперь около 4 тыс. преступников, осужденных в Великобритании, могут быть депортированы на родину в эти государства. В списке британских властей еще несколько стран, которые пока не идут навстречу Лондону в вопросе возвращения своих граждан. Это Бангладеш, Габон, Индия, Нигерия, Пакистан и Сомали. Визовые санкции против них могут быть введены в ближайшие месяцы.