Около 40 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Нигерии

Фото Punch Newspapers

По меньшей мере 40 человек оказались под завалами обрушившегося здания в пригороде столицы Нигерии Абуджи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Punch.

"Около 40 человек оказались под завалами рухнувшего многоэтажного здания в пригороде Абуджи", - говорится в сообщении.