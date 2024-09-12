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Около 40 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Нигерии
По меньшей мере 40 человек оказались под завалами обрушившегося здания в пригороде столицы Нигерии Абуджи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Punch.
"Около 40 человек оказались под завалами рухнувшего многоэтажного здания в пригороде Абуджи", - говорится в сообщении.
По данным газеты, в момент обрушения здания в нем находились люди. Как пишет газета со ссылкой на распространенные в социальных сетях видеоролики, местные жители пытаются спасти пострадавших из-под завалов.
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