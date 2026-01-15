Участник обороны Донбасса с 2014 года, известный под позывным Коммунист Виталий Киселев в программе "Актуальное интервью" рассказал о предпосылках трагедии, недооценке Киевом жителей региона и о том, почему конфликт затянулся на долгие годы.

Виталий Киселев, полковник запаса, один из первых командиров народной милиции ЛНР, с самого начала почувствовал приближение большой беды. Еще в 2012 году, анализируя политические процессы в Украине, он говорил родным о грядущей войне, но ему не верили. К 2013 году тревожные сигналы стали очевидны для тех, кто смотрел в суть вещей.

По словам Виталия Киселева, Донбасс десятилетиями использовался киевской властью как разменная монета и инструмент давления: "Народ просто здесь работал. Утром рано в 6 часов просыпался, детей в школу, сам на работу... Если надо было здешним политическим лидерам пошантажировать Киев, они всегда использовали Донбасс".

Виталий Киселев, полковник запаса, один из первых командиров народной милиции ЛНР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1039490-82ab-4dd2-8302-01d252e0e760/conversions/b7c3eb03-00d3-4465-afcb-cf37ad4c764d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1039490-82ab-4dd2-8302-01d252e0e760/conversions/b7c3eb03-00d3-4465-afcb-cf37ad4c764d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1039490-82ab-4dd2-8302-01d252e0e760/conversions/b7c3eb03-00d3-4465-afcb-cf37ad4c764d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1039490-82ab-4dd2-8302-01d252e0e760/conversions/b7c3eb03-00d3-4465-afcb-cf37ad4c764d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Местные олигархи и власти намеренно задерживали зарплаты, провоцируя голодные марши шахтеров на Киев, чтобы потом "урегулировать" ситуацию разовыми выплатами. Людей сознательно загоняли в кредитную кабалу, лишая возможности протестовать. Параллельно с начала 2000-х звучали откровенно человеконенавистнические заявления украинских политиков, вроде призывов Тимошенко "оградить Донбасс колючей проволокой, сбросить туда ядерную бомбу и снести всю "русню".

"Она говорила же это не от себя... Это был рупор тех руководителей, политиков и кланов, которые сидели на Западе", - убежден полковник.

Юлия Тимошенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7889e8a0-d01c-457b-b7f4-5d49da8d4fb3/conversions/5b9d2968-5373-4fc8-a929-97a2f5d6313a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7889e8a0-d01c-457b-b7f4-5d49da8d4fb3/conversions/5b9d2968-5373-4fc8-a929-97a2f5d6313a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7889e8a0-d01c-457b-b7f4-5d49da8d4fb3/conversions/5b9d2968-5373-4fc8-a929-97a2f5d6313a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7889e8a0-d01c-457b-b7f4-5d49da8d4fb3/conversions/5b9d2968-5373-4fc8-a929-97a2f5d6313a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда в Киеве начался Майдан, многие жители Луганска ездили посмотреть на "яркую картинку". Вернувшись, они описывали протестующих как зомбированных и неадекватных людей. Позже, по словам Виталия Киселева, анализы крови некоторых "героев Майдана" показали наличие наркотических веществ.

Главной ошибкой Киева, по мнению полковника, стала недооценка Донбасса. Власти не успели создать здесь лояльные себе организации и не ожидали появления местных лидеров, готовых взять в руки оружие.

Майдан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe1d15c8-d84c-4121-a463-5e0f6e75a76f/conversions/b16fbcaa-296a-416b-8da5-7de48a7f3abe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe1d15c8-d84c-4121-a463-5e0f6e75a76f/conversions/b16fbcaa-296a-416b-8da5-7de48a7f3abe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe1d15c8-d84c-4121-a463-5e0f6e75a76f/conversions/b16fbcaa-296a-416b-8da5-7de48a7f3abe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe1d15c8-d84c-4121-a463-5e0f6e75a76f/conversions/b16fbcaa-296a-416b-8da5-7de48a7f3abe-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Либо мы здесь остаемся и погибаем, и бьемся до конца, либо мы сдаемся. И от второго варианта мы хорошего ничего не ждали... Они бы все были убиты. Мы в этом были уверены на миллион процентов", - подчеркнул Коммунист.

С появлением на Луганщине карательных батальонов, в том числе названных в честь местных топонимов (например, "Айдар"), противостояние перешло в новую фазу. По словам ветерана, их задачей было не ведение боевых действий против ополчения, а террор мирного населения.

"Едет автобус с шахты... его расстреливали в упор. Ходит житель по квартире... танк подъезжал и его расстреливал. Они просто развлекались. О чем это говорит? Это говорит о том, что нам был подписан смертельный приговор", - с болью вспомнил те дни Виталий Киселев.

Он привел личный пример: когда украинские силы захватили часть Луганска, в плен попал его отец. Две недели его пытали, перебили ноги, отбили внутренние органы, пытаясь выйти на сына.

Отвечая на вопрос, почему конфликт до сих пор не закончен, Виталий Киселев прямо указывает на Запад: "Заявление Трампа о том, что он хочет прекратить войну, так прекратите войну. Вам всего-навсего нужно не поставлять оружие, не давать деньги. Буквально через 3-4 месяца у киевской хунты не останется ни одного патрона".

Виталий Киселев, полковник запаса, один из первых командиров народной милиции ЛНР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58fbb828-a2e7-4aa2-befb-3e4537ca365a/conversions/af721a88-155f-4f0c-8d92-d9b5213cff65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58fbb828-a2e7-4aa2-befb-3e4537ca365a/conversions/af721a88-155f-4f0c-8d92-d9b5213cff65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58fbb828-a2e7-4aa2-befb-3e4537ca365a/conversions/af721a88-155f-4f0c-8d92-d9b5213cff65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58fbb828-a2e7-4aa2-befb-3e4537ca365a/conversions/af721a88-155f-4f0c-8d92-d9b5213cff65-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он называет Украину "машиной по перевариванию денежной массы", где коррупция стала основой существования режима. По его убеждению, Запад боится победы России, так как это поставит крест на его гегемонии, а Украина - удобный полигон для "испытания на прочность".