Они все знали! Мэр Кишинева обвинил власти Молдовы в бездействии

"Санду - обманщица", - пишут в соцсетях разгневанные молдоване и размещают фотографию 2018 года, на которой Санду и нынешний глава МИД Молдовы держат плакаты против цены на газ в 4 лея за куб.



Спустя 6 лет (из них 4 года они сами у власти) тариф стал в 4 раза дороже, газа в стране нет, введен режим ЧС.