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Они все знали! Мэр Кишинева обвинил власти Молдовы в бездействии

"Санду - обманщица", - пишут в соцсетях разгневанные молдоване и размещают фотографию 2018 года, на которой Санду и нынешний глава МИД Молдовы держат плакаты против цены на газ в 4 лея за куб.

Спустя 6 лет (из них 4 года они сами у власти) тариф стал в 4 раза дороже, газа в стране нет, введен режим ЧС.

Мэр Кишинева обвинил власти Молдовы в некомпетентности

В некомпетентности правительство Молдовы обвиняет и мэр Кишинева, который подчеркнул, что власти страны давно знали о риске остаться без поставок газа из России, однако не предприняли никаких действий.

Вместо этого они запугивали собственных граждан, сообщая о возможности "остаться без света" и призывая экономить энергию.

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