ООН в 2025-м исполняется 80 лет: глава МИД РФ пожелал организации выжить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал бы ООН в год 80-летия создания организации выжить. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хотел сказать выжить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на заседании Дипломатического клуба.

Лавров добавил, что недавно был скандал, когда были опубликованы последние статистические данные Секретариата ООН и положение со взносами.

"Там бюджет по-моему 3,5 млрд в год всей ООН, а долг - невыплаченные взносы, которые должны были быть переведены, но не выплачены - более половины этой суммы. И спросили у (генсека ООН Антониу) Гуттереша или у его представителя официального, как теперь быть, не закроется ли ООН, и он уверенно сказал, что не закроется, мы будем поджиматься", - отметил глава МИД России.