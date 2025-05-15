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ООН в 2025-м исполняется 80 лет: глава МИД РФ пожелал организации выжить
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал бы ООН в год 80-летия создания организации выжить. Об этом сообщает РИА Новости.
"Хотел сказать выжить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на заседании Дипломатического клуба.
Лавров добавил, что недавно был скандал, когда были опубликованы последние статистические данные Секретариата ООН и положение со взносами.
"Там бюджет по-моему 3,5 млрд в год всей ООН, а долг - невыплаченные взносы, которые должны были быть переведены, но не выплачены - более половины этой суммы. И спросили у (генсека ООН Антониу) Гуттереша или у его представителя официального, как теперь быть, не закроется ли ООН, и он уверенно сказал, что не закроется, мы будем поджиматься", - отметил глава МИД России.
Он добавил, что в ООН есть где "поджиматься", поскольку в любой бюрократии есть, где ужаться и сэкономить, однако подрезать возможности ООН - это неправильно.