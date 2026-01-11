Операция в Венесуэле, захват Мадуро - кто может стать следующей целью Трампа

Европейские власти молчат, когда дело пахнет жареным. Когда большой босс из-за океана стремится к монополии, сразу "тявканье из райского сада" замолкает. Так Вашингтон и прощупывает границы дозволенного.

Хозяин Белого дома утверждает: Штаты получают все желаемое от новых властей Венесуэлы. Вашингтон планирует заработать миллиарды, а возможно и триллионы долларов на продаже нефти из этой страны. После захвата Мадуро амбиции возросли и взоры устремились к Колумбии.

Экономические и стратегические интересы США в регионе очевидны: контроль над транзитными путями и ресурсами. Нерешенным остается и вопрос с островом. Когда супруга замглавы администрации Трампа публикует карту Гренландии с подписью "скоро", это уже не выглядит как случайная шутка. СМИ называют конкретные сценарии. Операция в Венесуэле, похоже, стала лишь разминкой.

Трамп всемогущий

Говорят, если хочешь узнать, дружная ли у тебя семья - сыграйте в "Монополию". Настольная игра, где каждый стремится захватить улицы, станции и заводы, быстро превращает уютный вечер в поле для баталий. Кто-то радуется удачному броску кубиков, кто-то злится из-за штрафа, а кто-то тихо копит деньги, чтобы в нужный момент возвести отель. Так вот сегодня мир все больше напоминает такую партию. Только за столом сидят не родственники, а государства. Инициатор - Вашингтон.

Первый ход в 2026-м - на клетку "Венесуэла". Карточка событий гласит: "Вы сменили власть. Получите доступ к нефти". Венесуэла давно была лакомым кусочком для американских корпораций. Огромные запасы черного золота - это не просто миллиарды долларов прибыли, это возможность диктовать условия на мировом энергетическом рынке. Влияние на цены, на поставки, на зависимость других стран от американских решений, но главное - каким путем.

3 января 2026 года президента Венесуэлы Николаса Мадуро захватили бойцы элитного подразделения вооруженных сил США "Дельта". Атака США на Венесуэлу противоречит международному праву, признало мировое сообщество. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы по итогам экстренного заседания Совбеза ООН. Представитель России назвал действия США в отношении Николаса Мадуро разбоем и предвестником возвращения в эпоху бесправия. Китай заявил о готовности защищать мир и стабильность в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Мао Нин, пресс-секретарь МИД Китая:

"Вопиющая военная операция Соединенных Штатов против Венесуэлы и их требования "Америка прежде всего" в отношении использования Венесуэлы собственных нефтяных ресурсов являются типичным актом запугивания, серьезным нарушением международного права, серьезным посягательством на суверенитет Венесуэлы и серьезным ущербом правам венесуэльского народа".

После Венесуэлы аппетиты Вашингтона только выросли. Колумбия стала новой целью. Экономические и стратегические интересы очевидны: полезные ископаемые, транзитные пути, возможность укрепить военное присутствие. Колумбия - это не только ресурсы, но и важный узел для логистики. Контроль над этой страной означает контроль над значительной частью региона.

Дональд Трамп, президент США:

"Сейчас у нас очень больной сосед, точнее не совсем сосед, и это Венесуэла - она очень больна. Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в Соединенные Штаты. И позвольте мне сказать: он не сможет заниматься этим долго".

Когда супруга замглавы администрации Трампа публикует карту Гренландии в цветах флага США с подписью "скоро", это уже не выглядит как случайная шутка. СМИ обсуждают конкретные сценарии: покупка острова, создание особого статуса или прямое военное присутствие.

Трамп объявил экономическую блокаду Кубе В своем заявлении в Truth Social он обвинил Гавану в многолетнем существовании за счет щедрой поддержки Каракаса 11.01.2026 18:45

Стивен Миллер, заместитель главы администрации США:

"Главный вопрос заключается в том, по какому праву Дания устанавливает контроль над Гренландией? На чем основаны ее территориальные претензии? На каком основании Гренландия является колонией Дании?"

Отвечая на вопросы о возможном силовом сценарии, Миллер дал понять, что войны из-за Гренландии не будет, но силового захвата острова он исключать не стал. И здесь трансатлантическое единство США и ЕС трещит по швам. Стало известно, что Евросоюз разрабатывает меры санкционного характера в отношении американских компаний на случай, если Вашингтон не откажется от претензий на остров. Под ограничительные меры могут подпасть американские технологические гиганты Meta, Google и Microsoft. Но на кону - стратегическое расположение в Арктике, богатые ресурсы и возможность расширить влияние в регионе, где все больше внимания уделяется борьбе за новые торговые пути и полезные ископаемые.

Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции:

"Гренландия не продается. Она не подлежит захвату. Мы уже не живем в ту эпоху, когда можно было купить или продать Луизиану. Поэтому эти запугивания должны прекратиться, и Дания может рассчитывать на солидарность европейских стран, о чем вчера заявили главы государств и правительств в совместном заявлении".

Особое внимание стоит уделить Ирану. Массовые погромы внутри страны, поддержка оппозиции извне, а также открытое заявление Дональда Трампа на фоне протестов о готовности оказать содействие иранскому народу создают тревожную атмосферу.

Над страной нависла угроза вмешательства. Иран - это ключевой игрок на Ближнем Востоке, обладающий огромными запасами нефти и газа. Контроль над Ираном означал бы для США стратегическое доминирование в регионе. Но вмешательство здесь может привести к масштабному конфликту, который затронет не только соседние страны, но и весь мир. В случае нападения США, Тегеран будет рассматривать Израиль и американские военные базы как "законные цели" и нанесет по ним ответные удары. Это стало известно из заявления председателя парламента Ирана.

Все эти шаги Вашингтона укладываются в обновленную версию доктрины Монро. Когда-то ее смысл был прост: "Америка для американцев". Сегодня она звучит иначе: "Мир для тех, кто готов подчиниться Вашингтону"? Вот только если в семейной "Монополии" проигравший может просто закрыть коробку и пойти пить чай, то в глобальной партии ставки куда выше: ресурсы, территории и судьбы миллионов людей.