Трамп объявил экономическую блокаду Кубе

Трамп объявил о полном прекращении венесуэльских поставок нефти и денег на Кубу. В своем заявлении в Truth Social он обвинил Гавану в многолетнем существовании за счет щедрой поддержки Каракаса.

По его словам, в ответ на эту экономическую поддержку остров поставлял услуги служб безопасности руководству Венесуэлы, но этому пришел конец. Он также отметил, что много кубинских силовиков погибло при ударе США по Венесуэле на прошлой неделе.

Американский президент подчеркнул, что Венесуэле больше не нужна защита Гаваны. Теперь ее безопасность гарантируют США с самой мощной армией в мире. Американский лидер призвал кубинское руководство пойти на сделку, пока не стало слишком поздно.