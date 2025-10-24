"Брюссель сам себя втянул в конфликт до такой степени. По сути, они сами подтолкнули Украину к военной операции. Именно они совсем недавно пытались помешать американскому президенту заключить мир. Они настолько обманули своих граждан, рассказывая, что русские идут, и Путин поймает вас вечером, скажем, в Париже или Берлине, что очень трудно выйти из этого военного психоза и атмосферы войны и сказать, ой, простите, русские не хотят нас захватить, на самом деле это не реальная угроза. Теперь нам нужно прекратить это и заключить мир".