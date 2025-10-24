3.67 BYN
Орбан назвал ЕС заложником собственных иллюзий и страха
ЕС стал заложником собственных иллюзий и страха, заявил премьер Венгрии. Виктор Орбан подчеркнул, что Брюссель сам создал атмосферу военного психоза, в которой стало невозможно признать очевидное: Россия не собирается нападать.
По словам Орбана, европейские лидеры настолько увлеклись драматургией угроз, что теперь им трудно выйти из роли и сказать правду своим гражданам.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
"Брюссель сам себя втянул в конфликт до такой степени. По сути, они сами подтолкнули Украину к военной операции. Именно они совсем недавно пытались помешать американскому президенту заключить мир. Они настолько обманули своих граждан, рассказывая, что русские идут, и Путин поймает вас вечером, скажем, в Париже или Берлине, что очень трудно выйти из этого военного психоза и атмосферы войны и сказать, ой, простите, русские не хотят нас захватить, на самом деле это не реальная угроза. Теперь нам нужно прекратить это и заключить мир".
Все чаще сами граждане западных стран требуют от властей возвращения к здравому смыслу, дипломатии и честному разговору.
Фото РИА Новости