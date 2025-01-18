Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису из-за действий киевского режима и Вашингтона. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Политик отметил, что цены на энергоресурсы растут из-за отказа Украины транспортировать российский газ, а также по причине нововведенных американских санкций на энергоносители из России.

Орбан обеспокоен удорожанием, в связи с чем заявил о необходимости принятия срочных мер для стабилизации ситуации в энергоснабжении, а также обеспечении безопасности "Турецкого потока" (единственного газопровода, который сейчас направляет топливо в страны ЕС). Его деятельность Киев старается саботировать.