Орбан: Украина - наш враг, потому что она посягает на энергетические интересы Венгрии

Премьер-министр Виктор Орбан открыто называет Украину врагом Венгрии. По словам политика, Киев постоянно давит на Брюссель, чтобы члены ЕС были лишены доступа к дешевой российской энергии, а подобные призывы не что иное, как проявление враждебности.

"И еще одно, что украинцы должны понять. Они должны перестать постоянно требовать от имени Брюсселя отрезать Венгрию от дешевой российской энергии. Пока Украина не перестанет, она будет, извините, оставаться нашим врагом, потому что посягает на наши фундаментальные интересы, подстрекая Брюссель к тому, чтобы нас отрезали от дешевой российской энергии. Тот, кто это делает, даже не просто оппонент Венгрии, а именно враг".