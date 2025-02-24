Орбан: Украина останется буферной зоной между НАТО и Россией

Украина не будет членом НАТО, она останется буферной зоной между альянсом и Россией. Это стало очевидно после возвращения к власти в США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии весенней сессии национального парламента, сообщает ТАСС.

"После выборов в США было решено, что Украина не станет членом НАТО. Какова будет судьба Украины и какова будет судьба оставшейся от нее территории, важно для безопасности Венгрии. Этот вопрос будет решен путем прекращения огня и мирных переговоров", - сказал Орбан, речь которого транслировалась на сайте венгерского парламента.

Он также отметил, что "мирный договор должен гарантировать безопасность Венгрии и стран - членов НАТО, а статус Украины, которая снова станет буферной зоной, должен быть урегулирован соответствующим образом". "Похоже, что это будет решаться не только и, возможно, не в первую очередь европейцами", - добавил глава правительства.