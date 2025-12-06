Ощущение магии: китайский инженер продемонстрировал уникальное изобретение

Пекин продолжает укреплять позиции в сфере высоких технологий. Китайский инженер-блогер продемонстрировал новое изобретение - дроны в форме мечей, которые слушаются движений рук.



Человек поднимает ладони и стая клинков синхронно взлетает вверх. Каждый аппарат выглядит как вытянутый квадрокоптер с пропеллером на острие. Управление основано на жестах: движение руки вперед заставляет клинок лететь, а обратное движение возвращает его назад. Технология напоминает сцены из фильмов и создает ощущение магии.