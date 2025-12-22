3.66 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Отчет ENEMO подтверждает массовые нарушения во время парламентских выборов в Молдове
Сентябрьские молдавские выборы в парламент отзываются эхом, а точнее, их скандальность. Международная миссия наблюдателей ENEMO подготовила итоговый доклад. По словам лидера Либерально‑демократической партии Молдовы, документ - приговор режиму PAS.
В материалах наблюдателей подчеркивается, что решения Центральной избирательной комиссии страны полностью отражали позицию правящей партии. Премьер и администрация Санду использовали госресурсы и официальные мероприятия для продвижения своей избирательной повестки. Наблюдатели фиксируют стирание границы между государством и партией, а также методы борьбы с неугодными путем снятия нежелательных политсил с гонки всего за 2 дня до голосования.
Особое внимание уделено чрезмерным полномочиям силовых структур и дискриминации граждан на левом берегу Днестра. Число участков там резко сократили без объяснений причин. Накануне выборов Избирательный кодекс меняли 12 раз, что свидетельствует о подгонке закона под интересы PAS.