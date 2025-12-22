Отчет ENEMO подтверждает массовые нарушения во время парламентских выборов в Молдове

В материалах наблюдателей подчеркивается, что решения Центральной избирательной комиссии страны полностью отражали позицию правящей партии. Премьер и администрация Санду использовали госресурсы и официальные мероприятия для продвижения своей избирательной повестки. Наблюдатели фиксируют стирание границы между государством и партией, а также методы борьбы с неугодными путем снятия нежелательных политсил с гонки всего за 2 дня до голосования.