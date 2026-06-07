Впервые за последние четыре года в еврозоне наблюдается снижение ВВП, сообщает Евростат. Оно оценивается пока в скромные 0,2 %, но является грозным предзнаменованием серьезных экономических неурядиц.

Падение валового внутреннего продукта наблюдается во Франции, Бельгии, Ирландии, Литве и ряде других стран. В Германии рост является сугубо статистическим и составил лишь 0,3 % с учетом скрытой инфляции. В Брюсселе настаивают, что это последствия глобального нефтяного дефицита.