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Падение ВВП в странах, где обращается евро, составило 0,2 %

Впервые за последние четыре года в еврозоне наблюдается снижение ВВП, сообщает Евростат. Оно оценивается пока в скромные 0,2 %, но является грозным предзнаменованием серьезных экономических неурядиц.

Падение валового внутреннего продукта наблюдается во Франции, Бельгии, Ирландии, Литве и ряде других стран. В Германии рост является сугубо статистическим и составил лишь 0,3 % с учетом скрытой инфляции. В Брюсселе настаивают, что это последствия глобального нефтяного дефицита.

Разделы:

В миреЕвропа

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ЕСВВПевро