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Парламент Армении одобрил законопроект о вступлении в ЕС в первом чтении
Парламент Армении 12 февраля принял законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. Об этом проинформировал спикер парламента Ален Симонян, пишет РИА Новости.
"За законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в ЕС проголосовали 63 депутата парламентария, против - семь. Решение принято", - заявил спикер.
Документ поддержала правящая фракция "Гражданский договор". Депутаты оппозиционной фракции "Армения" не приняли участие в голосовании. Другая оппозиционная сила - "Честь имею" - проголосовала против. В законопроекте, ссылаясь на "волю народа", объявляется о начале процесса вступления Армении в Европейский союз. Авторы проекта, заявляют, что тем самым ставят задачу "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".
Представитель инициативной группы Артак Зейналян ранее заявил, что законопроект не предусматривает проведения референдума по вступлению в ЕС, а декларирует начало процесса. При этом он признался, что ни одна страна-кандидат в ЕС подобный закон не принимала.
Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.