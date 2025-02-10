Парламент Армении одобрил законопроект о вступлении в ЕС в первом чтении

Парламент Армении 12 февраля принял законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. Об этом проинформировал спикер парламента Ален Симонян, пишет РИА Новости.

"За законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в ЕС проголосовали 63 депутата парламентария, против - семь. Решение принято", - заявил спикер.

Документ поддержала правящая фракция "Гражданский договор". Депутаты оппозиционной фракции "Армения" не приняли участие в голосовании. Другая оппозиционная сила - "Честь имею" - проголосовала против. В законопроекте, ссылаясь на "волю народа", объявляется о начале процесса вступления Армении в Европейский союз. Авторы проекта, заявляют, что тем самым ставят задачу "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".

Представитель инициативной группы Артак Зейналян ранее заявил, что законопроект не предусматривает проведения референдума по вступлению в ЕС, а декларирует начало процесса. При этом он признался, что ни одна страна-кандидат в ЕС подобный закон не принимала.

Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.