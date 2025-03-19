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Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра страны
Сербский парламент утвердил отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на сербскую газету Blic.
"Народная скупщина принимает к сведению, что Милош Вучевич уходит в отставку с поста премьер-министра, и с этого момента прекращаются полномочия правительства Республики Сербия", - заявила спикер парламента Ана Брнабич на сегодняшнем заседании.
Брнабич поблагодарила Вучевича за его "достойное, честное исполнение обязанностей премьер-министра Республики Сербия" и за его "ответственное и мужественное поведение".
Новый кабинет министров Сербии должен быть сформирован в 30-дневный срок. За это время президент Александр Вучич может предложить кандидатуру премьер-министра для его утверждения парламентом и кандидатов в министры. Если этого не произойдет, президент вправе распустить законодательный орган и назначить время проведения новых выборов.
Первая сессия весенней сессии сербского парламента началась 4 марта. Заседание было отмечено дракой и инцидентом с использованием оппозицией дымовых шашек в зале. Последующие дни продолжались в основном без присутствия оппозиции.
Вучевич подал заявление об отставке 28 января на фоне протестов после гибели 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Акции протеста устраивают в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за этими действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как заявлял Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 млрд евро.