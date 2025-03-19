Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра страны

Сербский парламент утвердил отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на сербскую газету Blic.

"Народная скупщина принимает к сведению, что Милош Вучевич уходит в отставку с поста премьер-министра, и с этого момента прекращаются полномочия правительства Республики Сербия", - заявила спикер парламента Ана Брнабич на сегодняшнем заседании.

Брнабич поблагодарила Вучевича за его "достойное, честное исполнение обязанностей премьер-министра Республики Сербия" и за его "ответственное и мужественное поведение".

Новый кабинет министров Сербии должен быть сформирован в 30-дневный срок. За это время президент Александр Вучич может предложить кандидатуру премьер-министра для его утверждения парламентом и кандидатов в министры. Если этого не произойдет, президент вправе распустить законодательный орган и назначить время проведения новых выборов.

Первая сессия весенней сессии сербского парламента началась 4 марта. Заседание было отмечено дракой и инцидентом с использованием оппозицией дымовых шашек в зале. Последующие дни продолжались в основном без присутствия оппозиции.