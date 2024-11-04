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Пассажир самолета Korean air пытался открыть дверь во время полета

Полиция Южной Кореи арестовала пассажира после того, как он попытался открыть дверь самолета прямо во время полета.

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Мужчина занял место стюардессы, отказался двигаться и вступил в перепалку, угрожая экипажу, прежде чем попытаться открыть дверь аварийного выхода.

Бортпроводники смогли справиться с ним и изолировали дебошира до прибытия в пункт назначения.

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