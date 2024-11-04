Пассажир самолета Korean air пытался открыть дверь во время полета

Полиция Южной Кореи арестовала пассажира после того, как он попытался открыть дверь самолета прямо во время полета.

Мужчина занял место стюардессы, отказался двигаться и вступил в перепалку, угрожая экипажу, прежде чем попытаться открыть дверь аварийного выхода.