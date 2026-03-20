Пентагон и бойцы ЦАХАЛ активно готовятся к наземной операции в Иране

Израиль и США близки к признанию неизбежности наземной операции в Иране. Пентагон уже направил в регион вторую экспедиционную группу морской пехоты ВМС США - это более 2 тыс. солдат, сообщает американский телеканал NBC. Задачей группировки может быть захват иранских островов (это якобы нужно для разблокировки Ормузского пролива).



20 марта израильские СМИ со ссылкой на заявление премьера Нетаньяху сообщили, что к наземной операции в настоящее время активно готовятся бойцы ЦАХАЛ. Тем временем на Ближнем Востоке продолжается обмен ударами.



В Иране утверждают: поразили американскую базу в Объединенных Арабских Эмиратах, а также цели в Иерусалиме и Хайфе. Использовали сверхтяжелые ракеты. Еще 20 иранских беспилотников сбиты над Саудовской Аравией. Ну а армия Израиля бьет по Тегерану. На этом фоне глава немецкого оборонного концерна (Паппергер), заявляет о "значительном расширении" своего бизнеса.

Армин Паппергер, глава RheinmetalL:

"Запасы ракет и средств ПВО у всех европейцев, американцев, а также стран Ближнего Востока закончились, или почти закончились. Существует огромная потребность в ракетах, системах ПВО. Моя команда сейчас находится на Ближнем Востоке, чтобы вести переговоры с партнерами. Все страны Ближнего Востока заинтересованы в получении большего количества наших систем".