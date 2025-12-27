Итак, мир, которого ждет без преувеличения весь мир. 28 декабря будет предпринята очередная попытка приблизить подписание договоренностей между Россией и Украиной. Мировые СМИ расходятся в своих ожиданиях и прогнозах.

Российскому лидеру доложили об освобождении города Гуляйполе и Димитрова. Поэтому позиция у Киева перед этими переговорами в США крайне шаткая.

Встреча Трампа и Зеленского вряд ли приведет к прорыву в пользу Украины, пишет Bild. 27 декабря, по информации CNN, глава Банковой проведет телефонный разговор с европейскими партнерами.

С собой во Флориду Зеленский возьмет новый мирный план из 20 пунктов - переработанную версию предыдущего предложения США из 28. Накануне Зеленский заявил, что для него красными линиями остаются вопросы территорий и Запорожской АЭС.

Однако у Вашингтона другое мнение. Так уж совпало, что как только Зеленский покинул Киев, очередные следственные действия начали НАБУ и САП, заявив, что "разоблачили организованную преступную группу, в которую входили действующие народные депутаты Украины". Как стало известно, 3 депутатам предъявили обвинения.

США, Украина и ЕС преследуют свои цели, как только могут

В ожидании решающего момента в украинском конфликте, которое уже давно переросло в затяжную агонию для киевского режима, внимание мировой общественности приковано к предстоящим переговорам между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским. Встреча запланирована на 28 декабря в курортном Палм-Бич, штат Флорида. Начнется она в 23:00 по Минску, и, по словам Зеленского, будет проводиться публично с камерами и прессой. Летит лидер киевского режима в США через Канаду, где проведет дополнительные консультации с премьером страны Марком Карни, а также телефонный разговор с европейскими лидерами.

Как отметил чиновник НАТО в беседе с CNN, "с Трампом не бывает сценариев с низким уровнем риска", поэтому европолитики страхуются, опасаясь непредсказуемых итогов встречи, на которую их не пригласили. На столе переговоров - фундаментальные разногласия, которые определяют будущее конфликта. Трамп настаивает на своем контроле над процессом. "Зеленский ничего не имеет, пока я это не одобрю", - заявляет политик.

Хозяин Банковой отстаивает максималистские позиции: требует гарантий безопасности от США не на 15 лет, а дольше, отказывается юридически признавать любые потери и призывает к давлению на Россию. Однако вместе с тем Зеленский выражает хитрую покорность. Он согласился на проведение референдума по вопросам территорий и мирного плана, а также организации выборов, их требует Дональд Трамп.

Александр Каргин, востоковед, политолог-американист (Россия):

"Все эти разговоры о выборах - это фикция, это просто, чтобы заболтать Трампа. Просто тянут время и все. Задача Зеленского дотянуть до выборов в октябре 2026 года, выборов в американский конгресс. Там может измениться политический расклад внутри США и дальше давление на него со стороны Трампа снизится. По крайней мере, он на это рассчитывает. Не факт, что это случится".

Во Флориду Зеленский повезет новый 20-пунктный план - это переработанная версия американского предложения, которая включает экономические соглашения и законодательные инициативы по выборам.

Но Трамп уже дал понять, что не одобряет его, назвав это "видением Киева", а не согласованным документом.

Неслучайно перед вылетом в США Зеленский провел серию телефонных разговоров с европейскими лидерами - 6 отдельных бесед за день, включая глав НАТО, Германии, Финляндии, Дании и других. Очевидно, что цель звонков - заручиться поддержкой Европы, которая опасается, что Трамп надавит на Киев, уведя переговоры в прагматичное русло. Европейцы пытаются сохранить единство фронта.

Прогнозы СМИ на эту встречу скептические, особенно в отношении выгоды для Украины. Американские издания вроде Washington Post и Politico цитируют Трампа, который признает прогресс, но подчеркивает необходимость его финального одобрения, намекая, что Зеленский может быть вынужден пойти на большие уступки, включая вывод войск из Донецкой области.

За кулисами готовящихся переговоров разворачивается параллельный сюжет - серия коррупционных скандалов, методично подрывающих позиции Зеленского и зачищающих его окружение. Это не просто борьба с коррупцией - это политический инструмент, синхронизированный с ключевыми этапами переговоров по Украине. Вашингтон применяет подручные НАБУ и САП, которые были созданы под его руководством и при его спонсировании для отрезвления Киева. Прецедент есть - дело Миндича. Оно стало самым громким расследованием десятилетия.

Расследование велось годами, но ушло в публичную плоскость ровно в тот месяц, когда команда Трампа после долгих проволочек мирного процесса выдвинула свой план по Украине из 28 пунктов. Классический рычаг: США через НАБУ и САП сигнализируют Киеву, что без уступок последуют новые разоблачения. И они происходят.

После бегства Миндича контроль над мошенническими схемами - бюджетными потоками и госкомпаниями - (по информации СМИ) перешел к другому другу Зеленского Сергею Шефиру, который фигурировал на пленках Миндича как один из смотрящих за черной кассой киевского главаря. Это сделало его следующей мишенью. И вот к нему подобрались. Американо-украинские антикоррупционные ведомства заявили о разоблачении организованной преступной группы, состоящей из действующих народных депутатов от "Слуги народа", занимавшейся систематическими взятками за голоса в Верховной раде, выплатами зарплат в конвертах и коррупцией в комитетах.

Ключевые фигуранты, близкие к Зеленскому, включая Юрия Киселя (замглавы фракции, которого НАБУ прослушивало более двух лет и фиксировало все его разговоры с "теневым дельцом" Зеленского Шефиром).