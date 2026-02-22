Переговоры США и Ирана могут пройти 26 февраля

США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном, но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке.

Как сообщают СМИ, предстоящая встреча может стать последним шансом, который президент США предоставляет Ирану перед возможным переходом к военному сценарию.

При этом, как утверждается, в случае масштабной операции США не исключают прямого удара по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В свою очередь, глава МИД исламской республики предложил упрощенную версию договоренности по атому: мирный характер ядерной программы со стороны Тегерана и снятие американских санкций.

По словам Аббаса Аракчи, дипломатическое решение находится в пределах досягаемости. Он также отметил, что предварительный текст соглашения с американцами могут обсудить уже 26 февраля в Женеве.