Переговоры США и Ирана могут пройти 26 февраля
США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном, но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке.
Как сообщают СМИ, предстоящая встреча может стать последним шансом, который президент США предоставляет Ирану перед возможным переходом к военному сценарию.
При этом, как утверждается, в случае масштабной операции США не исключают прямого удара по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В свою очередь, глава МИД исламской республики предложил упрощенную версию договоренности по атому: мирный характер ядерной программы со стороны Тегерана и снятие американских санкций.
По словам Аббаса Аракчи, дипломатическое решение находится в пределах досягаемости. Он также отметил, что предварительный текст соглашения с американцами могут обсудить уже 26 февраля в Женеве.
При этом дипломат предупредил: Иран будет вынужден нанести удар по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае, если США атакуют исламскую республику.