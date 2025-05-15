Переговоры в Турции: Россия настроена на долгосрочный мир, Украина - на 30 дней перемирия

Мир все еще в ожидании переговоров российской и украинской делегаций. Время их начала неизвестно.



Российская делегация прибыла в Стамбул. Возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский. В 17:30 он сделал заявление в Генконсульстве России.



"Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров с украинской стороной, рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", - подчеркнул Владимир Мединский

Итак, достижение долгосрочного мира и устранение первопричин конфликта. Это не раз открыто декларировалось российской стороной. Что касается украинской стороны, то снова и снова звучали требования о прекращении огня на 30 дней. А что это значит? Это значит лишь время для того, чтобы перегруппироваться для того, чтобы перевооружиться. И, конечно, это прекрасно понимает российская сторона и все здесь собравшиеся. Поэтому это условие не является приемлемым.

Владимир Зеленский сначала очень долго заявлял во всеуслышание, что он ждет в Стамбуле Владимира Путина. Потом все-таки полетел в Анкару - вроде как переговорить с президентом Турции Эрдоганом. Там ему сильно не нравился состав и уровень российской делегации и вообще условия, которые выдвигает Россия. Но потом, все-таки подумав, он заявил, что украинцы на переговоры придут. Но вот когда - вечером 15 мая или 16-го - этот вопрос остается открытым.