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Перевернутые продукты на полках европейских магазинов скрывают тайное послание
Перевернутые продукты можно увидеть на полках магазинов Германии, Франции, Швеции, Дании и других стран. За этим скрывается послание, которое, возможно, пока понятно не всем.
Как сообщает немецкий портал ZDF, это скоординированные действия движения за бойкот американских товаров, которое набирает силу в Европе. Об этом пишет 1prof.by.
Банки с фасолью, сливочный сыр, чипсы Pringles - многочисленные продукты оказались перевернутыми на полках немецких супермаркетов. Если присмотреться, то можно увидеть, что это исключительно американские товары.
В Швеции пользователи соцсетей ищут советы по покупке ноутбуков, корма для собак и зубной пасты неамериканского производства. Во Франции покупатели хвалят качество европейских стиральных порошков и приложений для смартфонов и спорят о том, что является лучшей альтернативой бурбону - коньяк или шотландский виски. В Дании продуктовые сети Netto, Bilka и Fotex добавили звездочки к ценникам европейских товаров, отделяя их от продукции из других регионов.
Переворачивать товары вверх дном - это инициатива группы "Покупай товары из ЕС", которая подталкивает покупателей выбирать товары из Евросоюза.
Идея "Покупай товары из ЕС" принадлежит Лауре Кац, менеджеру по маркетингу из Румынии. Свой посыл она объяснила так: "Переворачивание банок и тому подобное - это скорее своего рода молчаливый протест, в том числе и против американской политики. Ведь мы не портим и не убираем продукты с полок".