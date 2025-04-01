Перевернутые продукты на полках европейских магазинов скрывают тайное послание

Перевернутые продукты можно увидеть на полках магазинов Германии, Франции, Швеции, Дании и других стран. За этим скрывается послание, которое, возможно, пока понятно не всем.



Как сообщает немецкий портал ZDF, это скоординированные действия движения за бойкот американских товаров, которое набирает силу в Европе. Об этом пишет 1prof.by.

Банки с фасолью, сливочный сыр, чипсы Pringles - многочисленные продукты оказались перевернутыми на полках немецких супермаркетов. Если присмотреться, то можно увидеть, что это исключительно американские товары.

В Швеции пользователи соцсетей ищут советы по покупке ноутбуков, корма для собак и зубной пасты неамериканского производства. Во Франции покупатели хвалят качество европейских стиральных порошков и приложений для смартфонов и спорят о том, что является лучшей альтернативой бурбону - коньяк или шотландский виски. В Дании продуктовые сети Netto, Bilka и Fotex добавили звездочки к ценникам европейских товаров, отделяя их от продукции из других регионов.

Переворачивать товары вверх дном - это инициатива группы "Покупай товары из ЕС", которая подталкивает покупателей выбирать товары из Евросоюза.