План мести вынашивают Тель-Авив и Вашингтон. Как отмечает издание Financial Times, Израиль попытается нанести максимальный ущерб экономике Ирана. По данным источников газеты, в качестве приоритетных целей на данный момент рассматривает объекты нефтяной инфраструктуры. Кроме того, эксперты допускают, что Израиль может нацелиться на ракетные установки, участвовавшие в недавних атаках. Именно в подобном "альтернативном варианте" пытались убедить израильскую сторону западные столицы, якобы такой ответ с меньшей вероятностью вызовет дальнейшую эскалацию. Эксперты также не исключают, что целями ударов Израиля могут стать высокопоставленные иранские представители.

Эскалация ближневосточного конфликта повлияет на США и ЕС

В Ираке заявили, что в случае начала полномасштабной войны в Ближневосточном регионе, экспорт газа и нефти из расположенных там стран прекратится. Это сильно нарушит энергоснабжение Европы. Ухудшится ситуация и для США - они сейчас весьма уязвимы к потенциальному шоку на нефтяном рынке. Цены на черное золото марки West Texas Intermediate накануне выросли более чем на 2 %.

Сара Вахшури, эксперт в области стратегического энергетического консалтинга:

"Нет никакой неопределенности в отношении того, какой будет следующая цель - ей могут стать энергетические объекты, критически важная инфраструктура. Если посмотреть на то, куда поведут себя цены, то, безусловно, это зависит от того, где будут происходить разрушения и сколько нефти будет изъято с рынка".

Отношения США и Израиля продолжают ухудшаться

Впрочем, происходящее может ударить не только по экономике, но и по отношениям Штатов с Израилем. Как сообщает Washington Post, их дружба уже дала трещину. Отмечается, что Тель-Авив проводил атаки на Западном берегу реки Иордан, Сирии и Иране, заранее не уведомляя своих американских союзников. Более того, Нетаньяху публично отверг все просьбы Байдена о прекращении огня как в Газе, так теперь и в Ливане, да еще и обвинил президента США в медленных поставках оружия.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Когда госсекретарь Блинкен недавно был в Израиле, у нас состоялся откровенный разговор. Я сказал, что глубоко ценю поддержку, которую США оказывали Израилю с самого начала войны. Но я также сказал кое-что еще, я сказал, что немыслимо, чтобы в последние несколько месяцев администрация отказывала Израилю в поставках оружия и боеприпасов".

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