"План по уничтожению Палестины был остановлен" - МИД Ирана о прекращении огня в секторе Газа

Прекращение огня в секторе Газа означает, что план по уничтожению Палестины был остановлен. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, отвечая на вопрос о роли исламской республики в заключении сделки, сообщает РИА Новости.

Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тыс. палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

"Прекращение огня означает, что план по уничтожению Палестины был остановлен. Мы работали над тем, чтобы привлекать внимание для прекращения военных преступлений. Мы прикладывали все усилия что на международном, что на региональном, что на двустороннем уровнях", - передает слова Багаи агентство Tasnim.

Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тыс. палаток и 60 тыс. мобильных домов.

Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.