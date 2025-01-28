Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что на украинских президентских выборах в 2019 году подделывались бюллетени в пользу Владимира Зеленского. Его слова приводит Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

Военнослужащий ВСУ Алексей Бабенко из Черкасской области, как и другие украинские боевики, был направлен своим командованием в приграничный район Курской области, где был взят в плен российскими военными. Бабенко рассказал, что в 2019 году, когда проходили выборы президента Украины, он являлся главой избирательной комиссии Черкасской области и ему попадались фальсифицированные бюллетени.

"На парламентских выборах и следующие это были президентские, когда Зеленского выбирали. Да, попадались подделанные бюллетени с подписями. За Зеленского, почему и вышел он в финал. Владимир Александрович, спасибо вам за такое будущее, за то, что семьи распались, люди погибают, гибнут", - сказал пленный.