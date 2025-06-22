Чем важен Ормузский пролив и почему его могут перекрыть

22 июня 2025 года глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран рассматривает все варианты реагирования на американские удары по своим ядерным объектам, не исключая и перекрытие Ормузского пролива, пишет ТАСС.

Окончательное решение должен вынести Высший совет национальной безопасности Ирана - исполнительный политический орган, главой которого фактически является высший руководитель страны Али Хаменеи.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News назвал потенциальное перекрытие Ормузского пролива самоубийством для иранской экономики.

"Я имею в виду, что вся их экономика проходит через Ормузский пролив. Если они хотят разрушить свою экономику и вызвать перебои в мире, я думаю, это будет их решение. Но зачем им это делать? Я не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Я не думаю, что это имеет смысл для них или для кого-либо еще", - сказал Вэнс.

Где находится Ормузский пролив

Ормузский пролив - узкий проход между Персидским и Оманским заливами, единственный выход из Персидского залива в Индийский океан. Омывает берега Ирана на севере и Омана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на юге. В его акватории находится множество островов, наиболее крупные из которых - Ормуз (по нему и поучил название пролив; в пер. с персидского -"финиковая пальма"), Кешм, Ларак, Хендгам, Малый Томб, Большой Томб и Абу-Муса - контролирует Иран. Однако ОАЭ оспаривают принадлежность Малого и Большого Томба и Абу-Мусы. Длина пролива - 195 км, ширина варьируется от 96 км до 39,3 км (между оманскими островами Ас-Салама и иранским островом Ларак).

Правовой статус Ормузского пролива

Так как в узких местах пролив перекрывается 12-мильными территориальными зонами Ирана и Омана (по 22 км каждая), его акватория поделена между ними по срединной линии (по договору о границе от 1974 года). Чтобы пересечь пролив, суда проходят через территориальные воды этих стран (через воды ОАЭ движения нет). Это право им предоставляет Конвенция ООН по морскому праву 1982 года (вступила в силу в 1994 году). В соответствии с этим документом Ормузский пролив считается международным, поскольку это единственный путь к открытому морю, транзитный проход по нему открыт для всех судов, в том числе военных, и не может быть приостановлен (ст. 37 и 38). Оман ратифицировал Конвенцию в 1984 году. Иран же, подписавший ее в 1982 году, отказался от ратификации из-за несогласия с положениями, разрешающими проход военным кораблям. При этом Тегеран до сих пор соблюдал основные положения этого соглашения и никогда не перекрывал пролив, хотя неоднократно заявлял о возможности его блокирования.

Навигация

Судоходство в Ормузском проливе регулируется специализированным учреждением ООН - Международной морской организацией. С целью создания условий для безопасного судоходства пролив разделен на два транспортных коридора шириной примерно по 2,5 км, между ними выделена 5-километровая буферная зона. Согласно установленным правилам, суда, направляющиеся в Персидский залив, должны заходить в пролив через иранские воды, а следующие в обратном направлении - через воды Омана.

Стратегическое значение Ормузского пролива

Ормузский пролив - это важнейшая логистическая артерия, связывающая страны Персидского залива - Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Иран, Оман - с глобальными рынками. Это также и один из самых загруженных маршрутов мира - ежедневно по нему проходит 200-300 судов, которые в пиковые часы могут следовать с интервалом в шесть минут.

По данным Управления энергетической информации США, на этот водный путь приходится примерно четверть мирового трафика нефти и нефтепродуктов и пятая часть мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ), преимущественно из Катара. Тот же источник отмечает, что 84 % объема перевозимой через пролив нефти и нефтепродуктов и 83 % СПГ направляются в страны Азии, в основном в Китай, Индию, Японию и Южную Корею.

События в Ормузском проливе

В ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов на минах в Персидском заливе и Ормузском проливе подорвалось около 20 кораблей и судов различных стран, в том числе из США и СССР. Кроме того, в 1984-1987 годах, когда Ирак и Иран активно наносили удары по нефтяным танкерам друг друга и торговым судам третьих стран ("танкерная война"), в Персидском заливе было атаковано порядка 550 судов разных стран, из них повреждения получили 340. Количество атак сократилось после того, как в 1987 году проходившие в Персидский залив торговые суда стали сопровождать военные корабли США, Великобритании и СССР.

В апреле 1988 года ВМС США провели в Ормузском проливе и Персидском заливе операцию "Богомол", ставшую ответом на подрыв на иранской мине американского фрегата "Сэмюэль Б. Робертс". В ее ходе были атакованы две иранские нефтяные платформы, которые использовались как базы для разведки, и потоплены иранский фрегат и ряд более мелких кораблей.

Напряженность в Ормузском проливе возросла после введения во второй половине 2000-х годов санкций против Тегерана со стороны ООН, США и Евросоюза из-за подозрений в обогащении урана. В 2012 году Иран провел в проливе крупные военные учения и заявил о намерении задерживать суда стран, присоединившихся к санкционному режиму. В последующие годы в проливе были зафиксированы десятки инцидентов с задержанием иранской стороной судов разных стран.