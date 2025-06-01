Подрыв мостов за день до переговоров России и Украины вызывает вопросы

Подрыв мостов в Курской и Брянской областях вызывает серьезную обеспокоенность и много вопросов, поскольку это произошло за день до переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live", сообщает ТАСС .

"На сегодняшний день, я могу дипломатичным языком сказать, вот эта ситуация у нас вызывает очень серьезную обеспокоенность. Во-первых, таких совпадений - наверное, они где-то были в мире, - но сказать, что вот такая серия событий, которая происходит за сутки до начала назначенных переговоров, это вызывает очень серьезные вопросы", - сказал он.