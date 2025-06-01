Подрывы на ж/д в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

Информации о погибших или пострадавших гражданах Беларуси при происшествии на ж/д в Брянской области нет, отметили в МИД. В регионе объявлен трехдневный траур по жертвам терактов. Трагедия, напомним, произошла 1 июня ночью.

В результате подрыва рухнул мост, в обломки которого врезался пассажирский поезд. Полотно упало на рельсы под углом 45 градусов вместе с проезжающей фурой. По предварительным данным, 7 человек погибло, 71 пострадал, из них четверо детей. В больницах сейчас остаются 44 пассажира. Те, кто смог продолжить путь, отправились на резервном поезде в Москву.

Именно на Киевский вокзал прибыл резервный поезд с пассажирами состава Климов - Москва, на который рухнул мост в Брянской области. Многие пассажиры ехали в столицу России в отпуск, многие с детьми, ведь начались летние каникулы.

В результате трагедии 7 человек погибли, пострадало более 70, среди них четверо детей. 8-месячный ребенок находится в тяжелом состоянии. В Москву прибыли пассажиры, которые получили несильные травмы (ушибы и царапины) и смогли дальше продолжить свою поездку. Несмотря на это, многие до сих пор находятся в шоковом состоянии.

Людмила Иванова, пассажирка поезда Брянск - Москва:

"Не то слово как страшно. Хорошо, что я была в 9-м вагоне. А вот 1 вагон оказался на боку, 2 и 3 с рельсов сошли. Страшно было смотреть. Все мы полетели, там в вагонах все было порвано. Страшно. Первый раз была в такой ситуации, у меня до сих пор руки трясутся".

В основном пострадали пассажиры первых вагонов. Именно они приняли на себя основной удар подорванного моста. Люди, которые ехали в последних, испугались от резкого торможения и сначала не могли понять, что произошло, ведь многие в этот момент спали.

"Все начали кричать, что взрывают что-то либо стреляют. Но было похоже на экстренное сильное торможение", - рассказала одна из пассажирок.

По ее словам, все было всмятку. Мост лежал на поезде.

Также 1 июня во время движения грузового состава обрушился железнодорожный мост в Курской области. Травмы получили машинисты, 2 его помощника. В Следственном комитете России сообщили, что мост тоже был подорван.