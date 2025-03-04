Пока я остаюсь премьер-министром, ни один словацкий солдат не поедет в Украину - Фицо

Словацкий премьер Роберт Фицо в очередной раз выступил за немедленное прекращение огня и за мирные переговоры по украинскому конфликту. Он также выразил сомнения по поводу нереалистичной стратегии "мира через силу", которая предназначена только для оправдания продолжения войны.

"Я считаю, что нам необходимо немедленно прекратить эти военные действия и начать переговоры. Может быть, вы считаете русских и украинцев никем, я не знаю, я считаю их нормальными людьми. Такие же люди, как я, как французы и немцы. Философия "до последнего украинского солдата" очень проста. Если там нет голландских, испанских, итальянских, немецких или американских солдат, то вам все равно. Пока я остаюсь премьер-министром, ни один словацкий солдат не поедет в Украину".