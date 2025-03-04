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Пока я остаюсь премьер-министром, ни один словацкий солдат не поедет в Украину - Фицо
Словацкий премьер Роберт Фицо в очередной раз выступил за немедленное прекращение огня и за мирные переговоры по украинскому конфликту. Он также выразил сомнения по поводу нереалистичной стратегии "мира через силу", которая предназначена только для оправдания продолжения войны.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"Я считаю, что нам необходимо немедленно прекратить эти военные действия и начать переговоры. Может быть, вы считаете русских и украинцев никем, я не знаю, я считаю их нормальными людьми. Такие же люди, как я, как французы и немцы. Философия "до последнего украинского солдата" очень проста. Если там нет голландских, испанских, итальянских, немецких или американских солдат, то вам все равно. Пока я остаюсь премьер-министром, ни один словацкий солдат не поедет в Украину".
Ранее Фицо пригрозил Евросоюзу блокировкой саммита по Украине из-за отказа Киева поставлять газ через Словакию, в частности, принятия итоговых решений, которые касаются массовой финансовой и военной помощи ВСУ. Он намерен добиться того, чтобы европейские лидеры призвали Киев возобновить транзит газа через свою территорию.