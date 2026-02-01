Ситуация в Соединенных Штатах принимает все более острый характер, эпицентр внутреннего политического кризиса сместился в Миннеаполис, крупнейший город штата Миннесота. Здесь разворачиваются события, которые все чаще сравнивают с классической схемой цветной революции, только на этот раз - внутри самих США. Настоящие причины протестов обсудили в подкасте "Волков и Сыч".

Мишень Трампа: почему Миннеаполис стал полем битвы между Трампом и демократами

На первый взгляд, протесты в Миннеаполисе выглядят как реакция на жесткие антимиграционные рейды, в ходе которых агенты ICE (Миграционной и таможенной полиции) за несколько недель застрелили двух протестующих. В ответ активисты начали публиковать в интернете "черные книги" с адресами сотрудников ICE, что является классическим приемом политического давления.

Однако корни конфликта лежат глубже, президент США Дональд Трамп целенаправленно взялся за Миннеаполис не случайно: еще в 2020 году здесь была вскрыта масштабная коррупционная схема организации "Feeding Our Future", в рамках которой группа из 80 сомалийцев в сговоре с местными властями отмыла почти 250 млн долларов, выделенных на детское питание для малоимущих семей во время пандемии Covid-19. Город, где нелегалы чувствуют себя хозяевами, стал для Трампа символом системной коррупции под крылом демократов.

Губернатор-демократ Тим Уолц открыто заявил, что не будет мешать протестам, позиционируя это как борьбу с политикой Трампа. Это создало вакуум власти, который и пытается заполнить федеральное правительство с помощью операции "Metro Surge" - силовое вмешательство, которое демократы тут же объявили репрессиями.

"Сакральные жертвы" демократов в борьбе с Трампом

Ключевым моментом, который демократы использовали для нагнетания ситуации, стала гибель медбрата, застреленного агентами ICE. В публичном поле его представили как героя, помогавшего пострадавшим и следовавшего клятве Гиппократа.

Однако опубликованное позже видео показало, что он выбивал фары автомобиля ICE, вступал в конфликт с силовиками, а при нем был обнаружен пистолет с несколькими обоймами. Тем не менее, демократы успешно превратили этот инцидент в символ "государственного насилия".

Параллельно развернулся второй фронт медийной войны - с участием звезды. Арест Дона Лемона, знаковой фигуры CNN, яростного сторонника демократов и представителя ЛГБТ-сообщества, стал громким политическим жестом. По версии правоохранительных органов, Лемон не был нейтральным журналистом, а выступал в роли провокатора, снимая погромы в баптистской церкви и подстрекая толпу.

Его кратковременное задержание, несмотря на последовавшее освобождение, было мгновенно оформлено демократическим истеблишментом и либеральными медиа в очередное обвинение против Трампа - на этот раз в "подавлении свободы прессы" и запугивании инакомыслящих.

Стратегия удушения: как демократы используют госмеханизмы против Трампа

Пока улицы Миннеаполиса стали полем для уличной битвы за общественное мнение, в вашингтонских коридорах власти демократы развернули другую, системную атаку. Их стратегия - зажать Трампа в тиски, используя сами государственные институты.

Первым рычагом давления стал искусственно спровоцированный шатдаун. Демократы в Конгрессе затянули согласование федерального бюджета, поставив политическое условие: прекращение работы правительства будет остановлено только после отставки министра внутренней безопасности Кристи Ноэм - одного из самых верных и идеологически близких Трампу союзников, напрямую отвечающего за политику на границе и иммиграцию.

Второй и главный фронт - подготовка к политическому разгрому на выборах. Рейтинг Трампа, подорванный кризисами, уже рухнул ниже 30 %. На этом фоне политологи предрекают республиканцам сокрушительное поражение на ноябрьских выборах в Палату представителей, где они могут потерять до 45 мест - почти треть состава палаты. Такой исход кардинально изменит баланс сил в Конгрессе, превратив его из условно контролируемого республиканцами органа в оплот сопротивления президенту.

Именно этот сценарий открывает для демократов прямой путь к главной цели - реальной процедуре импичмента. С большинством в Палате представителей инициирование импичмента станет техническим вопросом, превратив последний год президентского срока Трампа в непрерывную политическую и юридическую оборону.

Происходящее в Миннеаполисе - не спонтанные беспорядки, а часть планомерной и хорошо организованной кампании демократов по дискредитации и ослаблению Трампа. Они используют классические методы цветных революций: создание "сакральных жертв", медийные манипуляции, поддержку уличных протестов и системное давление через государственные институты.