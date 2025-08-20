Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Politico: Белый дом намерен провести встречу президентов России, США и Украины в Будапеште

Politico: Белый дом намерен провести встречу президентов России, США и Украины в Будапеште

Белый дом намерен провести встречу президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Будапеште. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники издания, администрация Дональда Трампа видит столицу Венгрии "площадкой саммита в первую очередь", а Секретная служба США уже начала подготовку к проведению встречи. Трехсторонний саммит рассматривается в Белом доме как "следующий шаг урегулирования конфликта" после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

Официального комментария от Белого дома пока не поступало. Ранее сам господин Трамп говорил, что сначала должна пройти встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

УкраинаСШАпереговорыВенгрияРоссия