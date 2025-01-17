Politico: ЕС начал закупать российский сжиженный природный газ рекордными темпами

Остановка транзита голубого топлива через территорию Украины привела к неожиданному для киевского режима эффекту. Страны Евросоюза начали закупать российский СПГ рекордными темпами, информирует Politico.

Авторы материала ссылаются на данные аналитической компании. Так, за первые 15 дней этого года 27 европейских стран импортировали более 837 тыс. т газа из России. Это рекорд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.