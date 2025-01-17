Politico: ЕС начал закупать российский сжиженный природный газ рекордными темпами

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Остановка транзита голубого топлива через территорию Украины привела к неожиданному для киевского режима эффекту. Страны Евросоюза начали закупать российский СПГ рекордными темпами, информирует Politico.
Авторы материала ссылаются на данные аналитической компании. Так, за первые 15 дней этого года 27 европейских стран импортировали более 837 тыс. т газа из России. Это рекорд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Оставшись с 1 января без российского топлива, Молдовагаз признал исторический долг перед Газпромом (размер 709 млн долларов). Исполняющий обязанности председателя правления компании отметил, что все нерешенные финансовые обязательства накоплены в 1990-х и 2000-х годах, а также в период с 2010 по 2014 г.