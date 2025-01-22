Politico: Европа готовит ответ Трампу в случае введения пошлин на экспорт

Евросоюз и Великобритания подготовили ответные действия на случай, если Дональд Трамп повысит пошлины на товары из стран Европы, пишет Politico.

Новый Президент США уже озвучивал такие планы в случае, если Брюссель не увеличит объемы закупок нефти и газа у Америки.

По данным издания, ЕС и Британия уже несколько месяцев готовятся к разным вариантам развития событий. Официальные лица надеются, что им удастся убедить Трампа не вводить тарифы на европейский экспорт, однако если это произойдет, они допускают применение ответных пошлин.