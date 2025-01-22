Politico: Европа готовит ответ Трампу в случае введения пошлин на экспорт

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Евросоюз и Великобритания подготовили ответные действия на случай, если Дональд Трамп повысит пошлины на товары из стран Европы, пишет Politico.
Новый Президент США уже озвучивал такие планы в случае, если Брюссель не увеличит объемы закупок нефти и газа у Америки.
По данным издания, ЕС и Британия уже несколько месяцев готовятся к разным вариантам развития событий. Официальные лица надеются, что им удастся убедить Трампа не вводить тарифы на европейский экспорт, однако если это произойдет, они допускают применение ответных пошлин.
Кроме того, лидеры ЕС разрабатывают планы, чтобы показать готовность взять на себя бремя поддержки Украины.