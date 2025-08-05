Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Politico: Евросоюз готовит санкции против КНР

Запад пытается заставить Китай играть по своим правилам. Как стало известно изданию Politico, Евросоюз готовит санкции против КНР.

Повод - сообщения о том, что Пекин якобы поставляет в Россию детали для беспилотников под видом промышленных холодильных установок.

По словам источника издания, Брюссель будет добиваться введения торговых ограничений на китайскую продукцию после августа.

Напомним, США и Евросоюз после начала СВО в Украине ввели ряд санкций против китайских предприятий за то, что они якобы поддерживают оборонно-промышленный комплекс России. Пекин отвергает эти обвинения, указывая на их безосновательность.

ЕСсанкции