Politico: Франция, Италия и Испания не поддержали план фон дер Ляйен о перевооружении Европы

Франция, Италия и Испания не поддерживают предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план "перевооружения Европы", опасаясь роста своих долгов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств, при этом Европейская комиссия предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

"Некоторые страны серьезно сомневаются в целесообразности или даже возможности возвести свои задолженности на такой уровень", - приводит издание слова высокопоставленного дипломата Евросоюза.

По данным Politico, против плана "перевооружения" Европейского союза выступают страны Южной Европы.

"Сопротивление, которое возглавляют Франция, Италия и Испания, представляет собой серьезное препятствие стремлению... фон дер Ляйен по укреплению военной автономии Европы", - отмечает издание.

Как считают собеседники Politico, власти в Мадриде и Риме "тянут время" в надежде, что глава Еврокомиссии смягчит свою позицию по долговым обязательствам в сфере обороны перед следующим саммитом лидеров стран блока в июне.

"Тупиковая ситуация рискует сорвать план Брюсселя по отправке большего количества вооружений из Европы на Украину", - подчеркивает издание.