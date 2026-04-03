Politico: Цены на авиатопливо в Европе взлетели до 1900 долларов

Цены на авиатопливо в Европе достигли рекордных 1900 долларов за тонну, сообщает Politico.

По информации издания, в наиболее уязвимом положении находится Великобритания. Так, в лондонском аэропорту Хитроу уже начинают отменять рейсы из-за дороговизны авиационного керосина.

А руководство авиакомпании Ryanair заявило, что может отменить 10 % полетов из-за дефицита авиационного топлива. Отмены планируются в мае, июне и июле.