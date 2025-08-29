Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Politico: западный контингент в Украине могут составить ВС Франции и Британии

Западный контингент в Украине могут составить вооруженные силы Франции и Британии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

В материале отмечается, что Лондон и Париж оказывают давление на союзников, добиваясь от них участия в предоставлении военных ресурсов.

Ранее журналисты The Guardian уточнили, что страны Европы опасаются отправлять военных в Украину, поскольку в ответ США могут прекратить обмениваться с ними разведданными.

