Politico: западный контингент в Украине могут составить ВС Франции и Британии

Западный контингент в Украине могут составить вооруженные силы Франции и Британии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

В материале отмечается, что Лондон и Париж оказывают давление на союзников, добиваясь от них участия в предоставлении военных ресурсов.