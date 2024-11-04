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Политики Польши наперебой ябедничают Трампу друг на друга

Премьер польского режима Дональд Туск выступил с трагическим заявлением. По его словам, как полякам, так и европейцам вообще следует готовиться к тяжелым временам из-за новой геополитической ситуации, то есть из-за прихода к власти в США Дональда Трампа. Повод для переживаний у сотоварищей Туска есть.

Накануне депутат Сейма Доминик Тарчинский объявил, что собрал весь компромат на польских чиновников и отправил лично Трампу. Действительно, за последний год министры леволиберального правительства и сам премьер польского режим Туск не раз нелицеприятно высказывались в адрес новоизбранного американского президента.

Вдобавок в Вашингтон к Трампу собрался с визитом польский диктатор Дуда - он тоже собирается жаловаться на Туска и прочее начальство. В общем, для паники у правящих варшавских кругов есть все основания.

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