Премьер польского режима Дональд Туск выступил с трагическим заявлением. По его словам, как полякам, так и европейцам вообще следует готовиться к тяжелым временам из-за новой геополитической ситуации, то есть из-за прихода к власти в США Дональда Трампа. Повод для переживаний у сотоварищей Туска есть.

Накануне депутат Сейма Доминик Тарчинский объявил, что собрал весь компромат на польских чиновников и отправил лично Трампу. Действительно, за последний год министры леволиберального правительства и сам премьер польского режим Туск не раз нелицеприятно высказывались в адрес новоизбранного американского президента.