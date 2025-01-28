Политолог рассказал, почему Грузия стала "недемократичной" в глазах Запада

Хоть днем в центре Тбилиси относительно спокойно, но по вечерам возле Дома правительства собираются толпы людей, проходят митинги сторонников оппозиции.

Грузинский политолог Васо Капанадзе отметил, что митингующие - это люди, которые не согласны с результатами парламентских выборов, проведенных в конце октября 2024 года, они эти результаты не признают. Однако на самом деле, считает политолог, это люди ,которые хотят, чтобы власть в стране сменилась на ту, что будет обслуживать интересы Запада.

О том, почему Грузия стала "недемократичной" в глазах западных лидеров, рассказал грузинский политолог Васо Капанадзе в проекте "Актуальное интервью".

Васо Капанадзе, политолог (Грузия):

"Идет серьезное давление со стороны Запада в отношении общественно-политической жизни Грузии. Они хотят, чтобы в Грузии была власть прозападная и, соответственно, антироссийская".

Нынешняя власть Грузии хочет следовать суверенному курсу развития страны, однако Запад хочет сохранить свое влияние в Грузии. "С каждым днем давление в виде санкций на ведущих политиков Грузии и на грузинскую власть усиливается. Те же самые процессы не так давно происходили в Беларуси, когда Александр Григорьевич Лукашенко яростно боролся за сохранение суверенитета своей страны, за проведение суверенного курса развития. И те же самые процессы сейчас имеют место в Грузии", - сказал политолог.