Политолог рассказал, почему Грузия стала "недемократичной" в глазах Запада

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Хоть днем в центре Тбилиси относительно спокойно, но по вечерам возле Дома правительства собираются толпы людей, проходят митинги сторонников оппозиции.
Грузинский политолог Васо Капанадзе отметил, что митингующие - это люди, которые не согласны с результатами парламентских выборов, проведенных в конце октября 2024 года, они эти результаты не признают. Однако на самом деле, считает политолог, это люди ,которые хотят, чтобы власть в стране сменилась на ту, что будет обслуживать интересы Запада.
О том, почему Грузия стала "недемократичной" в глазах западных лидеров, рассказал грузинский политолог Васо Капанадзе в проекте "Актуальное интервью".
Васо Капанадзе, политолог (Грузия):
"Идет серьезное давление со стороны Запада в отношении общественно-политической жизни Грузии. Они хотят, чтобы в Грузии была власть прозападная и, соответственно, антироссийская".
Нынешняя власть Грузии хочет следовать суверенному курсу развития страны, однако Запад хочет сохранить свое влияние в Грузии. "С каждым днем давление в виде санкций на ведущих политиков Грузии и на грузинскую власть усиливается. Те же самые процессы не так давно происходили в Беларуси, когда Александр Григорьевич Лукашенко яростно боролся за сохранение суверенитета своей страны, за проведение суверенного курса развития. И те же самые процессы сейчас имеют место в Грузии", - сказал политолог.
В Грузии был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал большое количество недовольства со стороны оппозиции. Политолог рассказал, что такая реакция возникла из-за того, что неправительственные организации используются как средства, с помощью которых нагнетается ситуация в стране. "Все это происходит с помощью большого финансирования Запада. И они как бы являются средствами, через которых проходят эти финансы для деструктивных политических партий, так называемых прозападных. Соответственно, потому такое сопротивление в отношении этого закона об иноагентах, потому что они не хотят, чтобы широкая общественность узнала о том, что ими действительно на самом деле движет. А движет ими попытка осуществить здесь в той или иной форме государственный переворот", - подчеркнул Васо Капанадзе.